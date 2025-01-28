"Коммерсант": руководство "М.Видео-Эльдорадо" ведет переговоры о продаже сети

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Руководство сети "М.Видео-Эльдорадо" ведет переговоры о продаже сети. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники среди топ-менеджеров дистрибуторов и сетей ритейла.

По словам одного из собеседников издания, главным претендентом на покупку выступает Промсвязьбанк (ПСБ). Компания собирается таким образом усилить собственного ритейлера "СвязьON", который создан на базе сети "Связной". Утверждается, что ПСБ уже провел аудит "М.Видео-Эльдорадо", однако окончательного решения еще нет.

При этом изначально приобрести сеть "М.Видео-Эльдорадо" планировал Сбербанк, чтобы увеличить свои пункты выдачи маркетплейса "Мегамаркет". Однако затем руководство банка отказалось от переговоров.

По данным СМИ, стоимость сети может оцениваться в 300 миллиардов рублей с учетом товарных активов "М.Видео-Эльдорадо". В самой сети заявили, что не собираются "комментировать слухи".

Отмечается, что основной причиной продажи бизнеса стали неудовлетворительные финансовые результаты. Выручка "М.Видео-Эльдорадо" в 2023 году составила 433 миллиарда рублей при чистом убытке в 7,5 миллиарда рублей.

Источник издания уточняет, что в случае успешных переговоров ПСБ может закрыть около 200 магазинов сети по всей России для оптимизации бизнеса.

В ноябре прошлого года стало известно, что компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой последний актив в России – склад в подмосковном Есипове – бизнесмену Роберту Узилову.

Данный склад не входил в сделку Ingka Group и Газпромбанка, который выкупил все ТЦ "Мега". Этот дистрибьюторский центр шведская компания открыла в 2003 году. Его площадь составляет почти 180 тысяч квадратных метров.

В 2019 году Патрик Антони, занимавший тогда пост гендиректора группы компаний Ingka в РФ, заявлял, что этот центр является "ключом для развития IKEA в России".