Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в объединенную с Russ компанию

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Суд отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов маркетплейса в ООО "РВБ" – объединенную компанию Wildberries и Russ. Об этом передает "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Собеседник агентства не привел подробности судебного разбирательства. Он напомнил, что процесс проходил в закрытом от публики режиме.

В начале октября Бакальчук подал исковое заявление к ООО "РВБ" и Татьяне Ким (бывшая фамилия Бакальчук. – Прим. ред.). В иске экс-супруг соосновательницы Wildberries требовал признать недействительной сделку по передаче прав на доменное имя WILDBERRIES.RU. Также он просил признать недействительными сделки по отчуждению в пользу "РВБ" 24 юрлиц и вернуть их ООО "Вайлдберриз".

В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Бакальчук, комментируя это, сказал, что в компании происходит "рейдерский захват".