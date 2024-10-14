Компания "ВБ Девелопмент" Бакальчука потребовала от него через суд 37 млрд рублей

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ООО "ВБ Девелопмент" подало исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку, потребовав от него 37,09 миллиарда рублей, указано в данных картотеки.

При этом в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержится информация о том, что "ВБ Девелопмент" полностью принадлежит Бакальчуку. Сам ответчик заявлял, что юридическое лицо является бизнес-единицей Wildberries.

Заявление подано в суд 11 октября. При этом иск был предъявлен Бакальчуку лично. Причиной для этого стали убытки, которые компания понесла в связи с неисполнением обязательств перед Wildberries с его стороны, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из "ВБ Девелопмент" по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично", – обратил внимание собеседник издания.

В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Бакальчук назвал это "рейдерским захватом". В свою очередь, Татьяна Ким опровергла это и связала спор с бракоразводным процессом. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

В сентябре у офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Ким отмечала, что группа людей под руководством Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера. Сам Бакальчук объяснял, что на них напали служба охраны и неизвестные люди.

Мужчина был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Все заседания проводились в закрытом режиме.