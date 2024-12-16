Владислав Бакальчук снимет фильм про Wildberries

Фото: 123RF/Wildberries

Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук снимет биографическую драму про историю маркетплейса. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Бакальчук выступит в роли продюсера фильма. Бюджет картины составит 200 миллионов рублей.

В настоящее время команда соучредителя занимается составлением заявки на получение финансовой поддержки от Федерального фонда социальной и экономической поддержки кинематографа. Имена режиссера и актеров пока не разглашаются.

"Эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной, со всеми взлетами и падениями, любовью и крепкой семьей, кризисами и победами. В ней есть все: яркие герои, хрестоматийные злодеи и главное – счастливый финал, в котором я уверен на все сто", – отметил Бакальчук.

Сценарий напишут по воспоминаниям самого соучредителя, архивам и рассказам знакомых.

Между тем режиссер Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства. Андреасян подал в суд первым, его иск зарегистрировали 10 декабря.

В свою очередь, Картозия обратился в инстанцию 12 декабря. По данным Пресненского суда, оба иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако судопроизводство пока не открыто, поэтому дата рассмотрения претензий не назначена.