Приставы разыскивают солиста "Морального кодекса" Сергея Мазаева

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Фирма солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева задолжала четыре тысячи рублей, сообщается на сайте данных исполнительных производств на сайте ФССП РФ, передает РИА Новости.

На фирму, которая учреждена Мазаевым, 5 декабря возбудили исполнительное производство и выставили счет. Долг числится "по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

Помимо этого, в прошлом году с музыканта пытались взыскать долг в 2,5 тысячи рублей по "иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы РФ", но судебные приставы прекратили производство, поскольку не смогли найти имущество фирмы.

Летом стало известно о госпитализации артиста. Его забрали в больницу перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Концерт был перенесен. Приступ Мазаева удалось купировать.

