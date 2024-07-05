Директор музыканта Мазаева: угрозы здоровью артиста нет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Приступ солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева удалось купировать. В настоящее время артист восстанавливается, сообщает RT со ссылкой на концертного директора музыканта Ирину Беляеву.

"Угрозы здоровью уже нет", – уточнила она.

О госпитализации артиста стало известно ночью 5 июля. Его забрали в больницу перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Концерт группы будет перенесен.

Мазаев находится под контролем врачей в больнице скорой помощи (БСМП) Калининграда.

В середине июня телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию. У шоумена выявили онкологическое заболевание и ему провели операцию на брюшную полость.

Позже сообщалось, что Кушанашвили стало лучше. 4 июля он впервые выложил свое фото после произошедшего.

