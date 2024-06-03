Дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике

Фото: телеграм-канал "Лера Кудрявцева"

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Маша чуть не получила травмы во время детского праздника. Об этом знаменитость написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, недалеко от места, где проходило мероприятие, находилась вертолетная площадка. Она опубликовала видео, на кадрах которого видно, как вертолет летит слишком низко над землей, а декорации падают из-за порывов ветра. Телеведущая заявила, что детей "чудом не пришибло", а ее "до сих пор трясет".

"Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты? Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер?" – возмутилась Кудрявцева.

В публикации указано, что на этом неприятности не закончились, и ее дочь проглотила косточку от рыбы, из-за чего Машу госпитализировали. Телеведущая объяснила, что сначала они поехали в клинический госпиталь "Лапино", а потом – в Морозовскую больницу.

"Эндоскопия, рентген, лор, хирург. Короче, я на стрессе", – подытожила Кудрявцева.

Ранее телеведущая резко высказалась в адрес тех, кто распространяет слухи о ее смерти. Под ее постом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) коллеги поддержали ее. Ведущая Анфиса Чехова написала, что звездам стоит объединиться и добиться того, чтобы распространяющих слухи привлекли к ответственности.

