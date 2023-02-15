Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/leratv

Российская актриса и ведущая Лера Кудрявцева резко высказалась в адрес тех, кто распространяет слухи о ее смерти. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) она опубликовала скриншоты публикаций СМИ, в которых говорится, что Кудрявцева скончалась.

"Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала", – написала актриса.

Коллеги поддержали Кудрявцеву в комментариях под ее постом. Телеведущая Анфиса Чехова отметила, что звездам следует объединиться и добиться того, чтобы распространяющих слухи привлекли к ответственности. Музыкальный продюсер Яна Рудковская призвала уголовно наказывать за подобные действия.

В свою очередь, ведущая Лариса Гузеева написала, что о ней и ее близких также публикуют подобные слухи.

Ранее стало известно, что судебные приставы разыскивают певицу и блогера Ольгу Бузову из-за долга по коммуналке. Уточнялось, что артистка не оплачивает жилищно-коммунальные услуги в квартире, которая находится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Блогер накопила долги на сумму 43,5 тысячи рублей. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд. Дело было выиграно, однако решение суда Бузова проигнорировала.



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