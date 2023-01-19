Судебные приставы разыскивают Ольгу Бузову из-за долга по коммуналке

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Из-за долга по коммуналке судебные приставы разыскивают певицу и блогера Ольгу Бузову, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным издания, артистка не оплачивает жилищно-коммунальные услуги в квартире, которая находится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Уточняется, что блогер накопила долги на сумму 43,5 тысячи рублей. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд. Дело было выиграно, однако решение суда Бузова проигнорировала. Документы о долге перешли к судебным приставам, в конце декабря прошлого года на телеведущую завели исполнительное производство.

"Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка это какая-то ошибка с ее стороны. В любом случае ведущей лучше поторопиться и добровольно погасить задолженность", – сказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, приставы могут списать со счетов Бузовой денежные средства, а также арестовать имущество.

Издание отмечает, что у Бузовой это уже второй случай неуплаты платежек за ЖКУ в питерской квартире. В прошлый раз телеведущая задолжала 10 тысяч рублей.

Ранее адвокат Георгий Дудко рассказал, что судебные приставы могут забрать у должника. Эксперт объяснил, что приставы по поручению суда взыскивают долги с граждан в принудительном порядке. Это могут быть как маленькие суммы, так и задолженности, которые составляют миллиарды. Дудко обратил внимание на то, что денежные средства и имущество человека могут быть арестованы.

Судебные приставы смогут запрашивать данные должников в ПФР, ФНС и у сотовых операторов

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