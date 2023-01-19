Эксперт рассказал, что судебные приставы могут забрать у должника

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Адвокат Георгий Дудко рассказал, что судебные приставы могут забрать у должника. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт объяснил, что приставы по поручению суда взыскивают долги с граждан в принудительном порядке. Это могут быть как маленькие суммы, так и задолженности, которые составляют миллиарды.

Приставы могут выходить на связь с должником:

по почте;

по телефону;

через мессенджеры;

при личной встрече.

Они имеют право прийти домой к гражданину в любой день с 06:00 до 22:00. Время подобрано таким образом, чтобы пристав точно мог застать должника.

Дудко обратил внимание на то, что денежные средства и имущество человека могут быть арестованы. Обычно под арест берут имущество, стоимость которого ближе всего к имеющейся задолженности. Если этой суммы не хватает, чтобы закрыть долг, приставы могут изъять определенный актив.

Специалист перечислил, какие предметы приставы могут отобрать:

компьютеры, ноутбуки и другие гаджеты;

телевизоры;

стиральные машины;

другую технику, облегчающую быт.

В результате у гражданина может остаться только холодильник и плита.

Ранее стало известно, что число невыездных жителей России к Новому году достигло рекордных 8 миллионов человек. В период с января по ноябрь в России выезд из страны запретили фигурантам 14 миллионов исполнительных производств. Общая сумма взысканий по открытым и закрытым делам составила около 60 миллионов рублей.

Согласно данным Федерального закона "Об исполнительном производстве", ограничить выезд за границу могут лицам с задолженностью по алиментам более 10 тысяч рублей, а также с другими неоплаченными взысканиями на сумму более 30 тысяч рублей.

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