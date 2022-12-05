В Госдуме поддержали поправку о прекращении взыскания долгов с участников спецоперации

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, которая запретит банкам взыскивать долги с участников российской спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

"Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслуживание счетов должника, приостанавливает исполнение требований о взыскании денежных средств, содержащихся в поступивших или поступающих непосредственно от взыскателя исполнительных документах в отношении должника", – говорится в поправке.

Исключениями являются:

требования по алиментным обязательствам;

требования по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее ФССП заявила о приостановке дел по взысканию долгов с подпавших под мобилизацию граждан. Проходящему военную службу должнику необходимо направить просьбу судебному приставу – исполнителю, который примет решение о полной или частичной приостановке производства.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, что это решение было принято в рамках проводимой государством политики по предоставлению различных гарантий для граждан, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

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