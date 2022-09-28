ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заявила о приостановке дел по взысканию долгов с подпавших под мобилизацию граждан.

"ФССП информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению", – приводит "Интерфакс" заявление ведомства.

Как добавили в службе, проходящему военную службу должнику необходимо направить просьбу судебному приставу – исполнителю, который примет решение о полной или частичной приостановке производства.

Уточняется, что данные заявления могут быть поданы непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

"В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения", – отметили в ФССП.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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