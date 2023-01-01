Число невыездных из-за долгов россиян достигло рекордных восьми миллионов – ФССП

Фото: РИА Новости/Эмин Джафаров

Число невыездных жителей России к Новому году достигло рекордных 8 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

К концу 2021 года число россиян, которым запрещен выезд из страны в связи с долгами, составляло 4,6 миллиона человек, в 2011 году – только 300 тысяч.

В период с января по ноябрь в России выезд из страны запретили фигурантам 14 миллионов исполнительных производств. Общая сумма взысканий по открытым и закрытым делам составила около 60 миллионов рублей.

Согласно данным федерального закона "Об исполнительном производстве", ограничить выезд за границу могут лицам с задолженностью по алиментам более 10 тысяч рублей, а также с другими неоплаченными взысканиями на сумму более 30 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести запрет на выдачу ипотечного кредита при наличии задолженности по алиментам. Депутат призвал обозначить неуплату алиментов "пожизненным негативным фактором" для получения не только ипотечного, но и других видов кредитов.



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