ЦБ РФ предложил ввести кредиты для заемщиков с плохим финансовым положением

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Центробанк предлагает ввести в России новую категорию кредитов, которые бы предоставлялись людям с финансовым положением ниже среднего. Соответствующая инициатива содержится в докладе ЦБ о регулировании и надзоре в банковском секторе.

"Предлагаем <...> ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга", – говорится в документе.

Предполагается, что для него будут установлены определенные параметры срока и суммы заема, а также откалиброваны макропруденциальные надбавки, что позволит клиентам банков лучше оценивать стоимость кредитов и сравнивать предложения на рынке.

Кроме того, введение такого продукта финансовыми организациями, уверены в ЦБ, позволит гражданам с низкими доходами сократить свои расходы на обслуживание долгов, поскольку им больше не придется обращаться к микрофинансовым организациям и серым кредиторам, ставки у которых обычно выше.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале текущего года россияне оформили 2,2 миллиона новых кредитных карт. Их количество к 1 октября достигло 45,2 миллиона штук. Этот прирост стал максимальным за последние десять лет.



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