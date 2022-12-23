Россияне оформили рекордное количество кредиток в 2022 году

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В третьем квартале 2022 года россияне оформили 2,2 миллиона новых кредитных карт, достигнув к 1 октября 45,2 миллиона штук. Этот прирост стал максимальным за последние десять лет. Об этом сообщают "Известия" ссылкой на данные Центробанка.

По данным регулятора, до этого самый большой прирост был зафиксирован в периоде с января по март 2012 года. Тогда жители России оформили также порядка 2,2 миллиона кредитных карт, а портфель кредиток достиг 24,7 миллиона штук.

В бюро кредитных историй и банках подтвердили рекордный прирост кредиток в 2022 году.

"В целом рост числа кредиток у россиян объясняется переходом на карты национальной платежной системы "Мир", а также желанием граждан иметь резервы заемных средств и инфляционными ожиданиями населения", – объяснил гендиректор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.

Число оформленных кредитных карт в ВТБ с июля по сентябрь выросло на 10% по сравнению с периодом с апреля по июнь. Положительную динамику по росту спроса и выдач аналогичных продуктов отметили в ПСБ, Росбанке, Совкомбанке и УБРиР.

Ранее экономист Павел Кобяк рассказал о причинах рекордной задолженности россиян по кредиткам. По его словам, не все люди понимают, что означает льготный период погашения кредита. Эксперт подчеркнул, что причиной этого может являться финансовая неграмотность населения.

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