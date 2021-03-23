Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

Фото: instagram.com/leratv

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему ее госпитализировали. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам знаменитости, это произошло из-за нервов и стресса. Она также поделилась, что врачи проверили ее сердце, а также сделали КТ легких.

Утром 23 марта ведущая пройдет дообследование. Кроме того, Кудрявцева отметила, что не падала в обморок. Ей резко стало плохо, поэтому она попросила о помощи.

"Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала", – уточнила телеведущая.

Она добавила, что необходимо больше отдыхать, чтобы не попадать в такие ситуации.



Ранее Лера Кудрявцева сломала крестец и была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. В своем личном Instagram-аккаунте звезда опубликовала коллаж, в который вошли подтверждающие это снимки и видео из больницы.