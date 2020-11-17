В Москве госпитализировали Аскольда Запашного

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован в Москве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе цирка, народный артист РФ доставлен в Первую Градскую больницу. Собеседница агентства не уточнила причину госпитализации, отметив, что Запашному вечером "стало плохо".

Эдгард Запашный рассказал РЕН ТВ, что его брат находится в "нормальном" состоянии, он в сознании, разговаривает. "У него немножко скакануло давление, упала температура", – объяснил дрессировщик.

43-летний Аскольд Запашный – представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Он является режиссером ряда цирковых шоу, среди которых "Колизей", "Страшная сила", "Sиsтема".

Ранее замгендиректора Большого московского цирка Татьяна Запашная сообщила, что один из сотрудников цирка погиб в результате нападения медведя.