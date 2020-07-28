В Большом Московском цирке открыли звезду народному артисту Сарвату Бегбуди

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского открыли звезду в честь народного артиста РСФСР Сарвата Бегбуди, сообщает РИА Новости.
Она красуется в фойе цирка на Аллее звезд рядом со звездами народных артистов СССР Мстислава Запашного, Юрия Никулина, Олега Попова и других артистов.
По словам директора цирка Эдгарда Запашного, традицию устанавливать звезды ввело еще прошлое руководство цирка, однако раньше речь шла только о звездах в честь ушедших.
"Мы ввели традицию, что, наверное, людям гораздо приятнее видеть, что звезда заложена в честь него. И на протяжении семи лет мы уже добавили большое количество звезд ныне живущим", – объяснил он.
Большой Московский цирк присоединился к акции "Пожалуйста, дышите!". Истории героев акции со всей России будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа во время благотворительного спектакля для медицинских работников, сотрудников больниц и поликлиник, боровшихся с пандемией коронавируса.
Эдгард Запашный отметил, что он всегда относился с большим уважением к людям, которые посвятили свою жизнь медицине. Он заявил, что решил поддержать акцию, поскольку она преследует важную цель – обратить внимание как на саму проблему, так и на профессию в целом. Запашный отметил, что необходимо больше заботиться как о своем здоровье, так и о здоровье близких и окружающих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: