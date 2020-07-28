В Большом Московском цирке открыли звезду народному артисту Сарвату Бегбуди

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского открыли звезду в честь народного артиста РСФСР Сарвата Бегбуди, сообщает РИА Новости.

Она красуется в фойе цирка на Аллее звезд рядом со звездами народных артистов СССР Мстислава Запашного, Юрия Никулина, Олега Попова и других артистов.

По словам директора цирка Эдгарда Запашного, традицию устанавливать звезды ввело еще прошлое руководство цирка, однако раньше речь шла только о звездах в честь ушедших.

"Мы ввели традицию, что, наверное, людям гораздо приятнее видеть, что звезда заложена в честь него. И на протяжении семи лет мы уже добавили большое количество звезд ныне живущим", – объяснил он.

Большой Московский цирк присоединился к акции "Пожалуйста, дышите!". Истории героев акции со всей России будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа во время благотворительного спектакля для медицинских работников, сотрудников больниц и поликлиник, боровшихся с пандемией коронавируса.

Эдгард Запашный отметил, что он всегда относился с большим уважением к людям, которые посвятили свою жизнь медицине. Он заявил, что решил поддержать акцию, поскольку она преследует важную цель – обратить внимание как на саму проблему, так и на профессию в целом. Запашный отметил, что необходимо больше заботиться как о своем здоровье, так и о здоровье близких и окружающих.