Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева госпитализировали перед концертом

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Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на организатора мероприятия.

Он уточнил, что певца увезли в больницу 4 июля около 16:00 по местному времени (17:00 по Москве). Концерт группы будет перенесен.

Мазаев находится под контролем врачей в больнице скорой помощи (БСМП) Калининграда, сообщает РИА Новости со ссылкой на приемный покой медучреждения. Подробности о самочувствии артиста пока не приводятся.

В середине июня телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию. У шоумена выявили онкологическое заболевание и ему провели операцию на брюшную полость.

Позже сообщалось, что Кушанашвили стало лучше. Одновременно с этим в СМИ появилась информация, что у телеведущего развился перитонит – опасное для жизни воспаление, которое может привести к нарушению функций органов.

Кушанашвили якобы провели две операции: сначала чистку организма, а затем резекцию желудка из-за непроходимости кишечника. Теперь ему предстоит удаление злокачественной опухоли из кишечника.