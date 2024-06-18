Актер Иэн Маккеллен пострадал, упав со сцены во время спектакля

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Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в трилогии "Властелин колец", попал в больницу после падения со сцены во время театрального представления в Лондоне. Об этом сообщает издание Sky News.

По словам очевидцев, 85-летний актер оступился и упал, после чего начал просить о помощи. Его на носилках отнесли в машину скорой помощи, а спектакль остановили. При этом подробности состояния Маккеллена пока не приводятся.

Актер играл в постановке театра Ноэла Кауарда Player Kings, в которой исполнял роль толстяка Фальстафа. Для этой роли актеру приходилось надевать громоздкий костюм с накладным животом.

Ранее сообщалось, что актриса Элизабет Мосс, известная по роли в сериале "Рассказ служанки", повредила позвоночник во время работы над новым сериалом "Вуаль".

Происшествие случилось во время съемок драки на крыше. Актриса неудачно приземлилась и ударилась о стену. Ее сразу же госпитализировали.