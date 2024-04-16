NBC: суд приговорил оружейного реквизитора фильма "Ржавчина" к 18 месяцам тюрьмы

Фото: Santa Fe New Mexican via AP, Pool/Luis Sánchez Saturno

Суд в штате Нью-Мексико назначил 18 месяцев тюрьмы 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала специалистом по оружию на съемках фильма "Ржавчина", в ходе которого актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета в оператора. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал NBC.

На слушании дела обвиняемая просила об условном сроке, однако судья посчитал, что женщина недостаточно раскаивается в произошедшем, поэтому принял во внимание ходатайство прокуратуры и назначил тюремный срок.

22 октября 2021 года в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен фильма "Ржавчина" с участием Алека Болдуина был произведен выстрел боевым патроном из реквизитного револьвера. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс. При этом известно, что актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

В компании Rust Movie Productions, которая занималась созданием вестерна, заявили, что гибель и ранение людей на съемочной площадке фильма "Ржавчина" случились не по ее вине. Алеку Болдуину тем временем предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, такие же обвинения были предъявлены консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

Болдуин своей вины не признал, настаивая, что может нести ответственность только за творческий процесс.

