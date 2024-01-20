Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора на съемках

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Американскому актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

Обвинения в непредумышленном причинении смерти были предъявлены актеру большим жюри в штате Нью-Мексико. По данным СМИ, в случае обвинительного приговора Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы.

Адвокаты актера тем временем считают, что данные обвинения являются ужасной судебной ошибкой. Они также выразили уверенность в победе на предстоящем судебном процессе.

22 октября 2021 года в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен фильма "Ржавчина" с участием Алека Болдуина был произведен выстрел боевым патроном из реквизитного револьвера. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс. При этом известно, что актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

В компании Rust Movie Productions, которая занималась созданием вестерна, заявили, что гибель и ранение людей на съемочной площадке фильма "Ржавчина" случились не по ее вине. Алеку Болдуину тем временем предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Болдуин сообщил о завершении съемок в вестерне "Ржавчина"