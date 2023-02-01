Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

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Актеру и продюсеру Алеку Болдуину, который ранее по неосторожности застрелил кинооператора во время съемок фильма "Ржавчина", предъявили обвинения по двум пунктам в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на окружную прокуратуру округа Санта-Фе.

Аналогичные обвинения также были предъявлены консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид. До этого адвокаты обоих обвиняемых настаивали на невиновности своих подзащитных.

По информации издания The New York Times, теперь Болдуину и Гутьеррес-Рид может грозить тюремное заключение до 18 месяцев.

Кроме того, были также выдвинуты обвинения в небрежном применении смертоносного оружия против помощника режиссера фильма "Ржавчина" Дэвида Холлса.

В октябре 2021 года стало известно о том, что на съемках фильма с Алеком Болдуином застрелили оператора и ранили режиссера. Инцидент произошел в Нью-Мексико на съемках одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

В сентябре прошлого года руководство фильма "Ржавчина" не признало ответственность за стрельбу на площадке. Компания заявила, что полагалась на независимых подрядчиков, а именно – на оружейника Ханну Гутьеррес-Рид.

Болдуин подал иск против продюсеров фильма, на съемках которого погиб оператор

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