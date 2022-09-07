Руководство фильма "Ржавчина" не признало ответственность за стрельбу на площадке

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Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Компания Rust Movie Productions посчитала, что гибель и ранение людей на съемочной площадке фильма "Ржавчина" случилось не по ее вине. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на апелляцию организации к штрафу агентства по безопасности Нью-Мексико.
Компания, в частности, отвергла свою вину в произошедшем, так как она не была заказчиком производства. По данным Rust Movie Productions, организация полагалась на независимых подрядчиков, а именно – на оружейника Ханну Гутьеррес-Рид. Компания считает, что именно она должна была следить за безопасностью.
По словам продюсеров, Гутьеррес-Рид была единственным работником, которая несла "исключительную ответственность за все задачи, связанные с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов". Якобы только на ней были обязанности, связанные с обеспечением строгого соблюдения запрета на наличие боевых патронов.
Происшествие случилось 22 октября 2021 года в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен фильма. Оператор кинокартины погибла из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" с участием американского актера Алека Бодуина. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.
Позже Гутьеррес-Рид заявила, что не знает, как в пистолете, из которого стрелял Алек Болдуин, оказались боевые патроны. По данным издания Daily Beast, члены съемочной группы жаловались на неопытность Гутьеррес-Рид и сообщали об инцидентах с ее участием на съемках других картин.
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