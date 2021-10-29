Оружейник со съемок фильма "Ржавчина" не объяснила наличие боевых патронов в пистолете

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Оружейник со съемочной площадки фильма "Ржавчина" (Rust) Ханна Гутьеррес-Рид заявила, что не знает, как в пистолете, из которого стрелял Алек Болдуин, оказались боевые патроны. Об этом сообщает телеканал NBC News.

С журналистами пообщался адвокат специалиста по оружию.

"Обеспечение безопасности – приоритет номер один для Ханны на съемочной площадке. <...> Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны", – заявил юрист.

По данным издания Daily Beast, члены съемочной группы жаловались на неопытность Гутьеррес-Рид и сообщали об инцидентах с ее участием на съемках других картин.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. В результате выстрела из реквизитного оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, ранение получил режиссер Джоэл Соуса.

Помощник режиссера Дэйв Холлс, передавший револьвер Алеку Болдуину, признался в нарушении правил безопасности на съемках. По словам участника съемочной группы, он не удостоверился, что специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид проверила револьвер, из которого позднее был произведен выстрел.