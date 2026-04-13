Минздрав РФ ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов

Российский Минздрав ужесточил правила продажи для трех медицинских препаратов – их включили в перечень предметно-количественного учета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Речь идет об обезболивающем на основе дицикловерина и парацетамола, противоэпилептическом средстве "Габапентин" и "Баклофене", который применяется для снижения мышечного тонуса при неврологических заболеваниях.

Ранее сообщалось, что Минздрав приступил к подготовке к новому эпидемическому сезону в стране. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, уже готовятся вакцинные штаммы, а для производителей сформированы соответствующие задания. Кроме того, ведется контрактация поставок противогриппозной вакцины.

Ведомство также расширил перечень редких (орфанных) заболеваний на три пункта, и теперь в него входит 301 наименование.

В частности, с начала 2026 года в этот список входит увеальная меланома, включая меланому сосудистой оболочки глаза, меланому хориоидеи, меланому цилиарного тела и меланому радужки. Также в перечень добавили гипопаратиреоз, в том числе развившийся на фоне наследственных заболеваний.