Минздрав РФ начал подготовку к новому эпидсезону

Минздрав РФ приступил к подготовке к новому эпидемическому сезону в стране. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, уже готовятся вакцинные штаммы, а для производителей сформированы соответствующие задания. Кроме того, ведется контрактация поставок противогриппозной вакцины.

Мурашко добавил, что проблем с препаратами для лечения простуды и гриппа в России нет. Он отметил, что система лекарственного обеспечения в стране работает достаточно стабильно.

