04 апреля, 21:20

В Дагестане начали вакцинацию против гепатита А из-за наводнений

Фото: 123RF.соm/ksjusharomanova

В связи с наводнениями в зонах ЧС Дагестана началась вакцинация против гепатита А, сообщил региональный Минздрав.

В первую очередь вакцинировать будут работников общественного питания, торговли продуктами, лиц, находящихся в пунктах временного размещения, участников ликвидации ЧС, сотрудников пищеблоков и канализационных сетей.

В ведомстве также напомнили о важности тщательного соблюдения гигиенических мер. Необходимо использовать только кипяченную или бутилированную воду для питья, приготовления еды, обработки детских принадлежностей и посуды.

Сильный дождь, который привел к затоплениям, начался в Махачкале 27 марта. Осадки сопровождались сильным ветром. Местные публиковали кадры, как вода проникала в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Подтопления произошли не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях. В частности, в Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка.

Из-за непогоды жители Дагестана обращались в экстренные службы свыше 100 тысяч раз. По данным на 29 марта, подача электроэнергии была восстановлена для 70% пострадавших от стихии. По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, всего было эвакуировано более 3 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи детей.

4 апреля стало известно, что более 30 жителей Карабудахкентского района обратились за медицинской помощью с симптомами отправления. Причиной ухудшения здоровья, предположительно, стала питьевая вода.

Следственный отдел по городу Каспийску организовал процессуальную проверку по факту массовых отравлений. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

