Москалькова: пострадавшим от осадков жителям Дагестана оказывается необходимая помощь

Жителям Дагестана, которые пострадали от осадков, оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем канале в МАХ.

Она отметила, что было эвакуировано более 3 тысяч человек, среди них – около 1 тысячи детей. Была организована работа по временному расселению пострадавших жителей.

"Им оказывается необходимая помощь, включая горячее питание, средства гигиены, обеспечение лекарственными препаратами", – подчеркнула Москалькова.

Она также добавила, что продолжаются аварийно-восстановительные работы, а также организованы подвоз питьевой воды, откачка воды, размещение людей в пунктах временного размещения. Помимо этого, осуществляется санитарно-гигиенический контроль воды, отбор проб, хлорирование воды для профилактики инфекций. Созданы рабочие группы для оценки ущерба.

По словам омбудсмена, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Сохраняются риски для коммуникации, однако объекты жизнеобеспечения "в основном функционируют".

Кроме того, пункты временного размещения граждан, которые развернуты в Махачкале на базе Махачкалинского финансово-экономического колледжа, а также в гостиницах "Интурист" и "Бизо", посетил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов. Москалькова подчеркнула, что он пообщался с гражданами, а также выслушал просьбы и личные обращения.

"Предстоит решение вопросов по восстановлению утерянных во время потопа личных документов. Эти вопросы взяты в проработку. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается", – заключила федеральный омбудсмен.

Алхасов, в свою очередь, добавил, что сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Дагестане 30 марта проведут выездные консультации в пунктах временного размещения. Юристы окажут помощь в решении вопросов, которые связаны с восстановлением утерянных документов.

Ливни и сильный ветер наблюдаются в регионе с 27 марта. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 29-го числа. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Из-за непогоды в Дагестане произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления и сбои в работе транспорта. По последним данным, подача электроэнергии восстановлена для 70% пострадавших от стихии жителей республики.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов рассказал, что спецтехника всю ночь ликвидировала последствия мощных ливней в городе. По его словам, большие засоры на вышедших из берегов реках Тарнаирка и Черкес-озень ликвидированы.

