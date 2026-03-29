29 марта, 16:04

Происшествия

Более 3,3 тыс человек эвакуированы из подтопленных районов Дагестана

Фото: телеграм-канал "МЧС ДАГЕСТАНА"

Более 3,3 тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов Дагестана, сообщила пресс-служба МЧС России.

Предварительно, после выпадения сильных осадков на территории региона остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков.

"Проведена эвакуация 3 338 человек, из них 1 033 детей. В ПВР размещены 58 человек, из них 32 ребенка", – уточнили в ведомстве.

В МЧС заверили, что оказание помощи населению продолжается. Оперативно проводится передислокация сил и средств в районы в наиболее сложной обстановкой. Спасатели, используя высокопровозимую технику и плавсредства, а также на руках доставляют граждан в безопасные районы. Кроме того, они эвакуируют домашних животных.

"Дополнительные силы задействованы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень для расчистки и вывоза скопившегося мусора", – добавили в министерстве.

Как рассказал журналистам мэр Махачкалы Джамбулат Салавов, спецтехника всю ночь ликвидировала последствия мощных ливней в городе. По его словам, большие засоры на вышедших из берегов реках Тарнаирка и Черкес-озень ликвидированы.

Детские сады Махачкалы, несмотря на последствия обильных осадков, откроются в понедельник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления регионом (ЦУР) Республики Дагестан.

"Несмотря на последствия обильных осадков, дошкольные образовательные учреждения каспийской столицы работают без сбоев. О текущей ситуации в образовательной сфере сообщила заместитель мэра Махачкалы Шаганэ Баймурзаева", – говорится в сообщении ЦУР.

В свою очередь, профильные службы городской администрации провели мониторинг состояния зданий и коммуникаций детсадов. Соцобъекты обеспечены всем необходимым для полноценного функционирования.

"Никаких проблем с обеспечением питьевой водой в учреждениях нет. Мы работаем в штатном режиме, ситуация находится под контролем", – цитирует ЦУР Дагестана слова Баймурзаевой.

Между тем режим ЧС введен в дагестанском Буйнакске. Там возникла угроза оползней, предупредили в администрации города.

Власти республики планируют обратиться в федеральный центр с просьбой о выделении средств на проведение берегоукрепительных работ в горных районах и создание новых гидротехнических сооружений для предотвращения повторения ситуации с подтоплением районов из-за обильных дождей, указал глава региона Сергей Меликов.

"Мы уже три года работаем над тем, чтобы получить определенную финансовую поддержку для оборудования водоохранных зон и, самое главное, берегоукрепительных работ на горных участках Дагестана. Сейчас вот эта ситуация даст нам возможность, наверное, более оперативно попросить правительство Российской Федерации о принятии таких решений", – уточнил Меликов.

Он также указал на необходимость строительства новых или реконструкции уже существующих гидротехнических сооружений, которые позволят свести к минимуму или предотвратить паводковую ситуацию на равнине.

Глава Дагестана добавил, что комиссии в каждом муниципалитете определят масштаб ущерба от стихии и объем помощи, который необходимо оказать жителям пострадавших районов. В первую очередь внимание уделят Махачкале и Хасавюрту, в которых действует режим ЧС. Другие муниципалитеты работают в режиме повышенной готовности, что позволяет точечно оценивать причиненные неудобства, подчеркнул Меликов.

Ливни и сильный ветер наблюдаются в регионе с 27 марта. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 29-го числа. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Из-за непогоды в Дагестане произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления и сбои в работе транспорта. По последним данным, подача электроэнергии восстановлена для 70% пострадавших от стихии жителей республики.

Новости регионов: в Махачкале введен режим ЧС из-за сильного наводнения после ливней

