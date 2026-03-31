Спасший при наводнении девочку житель Махачкалы рассказал подробности инцидента

Фото: телеграм-канал "Джамбулат Салавов"

Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, который вытащил 6-летнюю девочку из потока воды, рассказал, что спасал человека впервые, однако страха не почувствовал. В момент произошедшего он был на смене в кафе на остановке общественного транспорта.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина с девочкой переходят дорогу, однако ребенка уносит сильным потоком воды. На кадрах видно, как мужчина, не раздумывая, бросается на помощь. Он быстро схватил ребенка, вынес из воды и принес в помещение.

"В этот момент для меня самым главным было помочь этой девочке. Мама была с ней вместе. Промок по пояс, но не пострадал", – сказал мужчина в беседе с News.ru.

По его словам, после инцидента ему позвонили мама и бабушка девочки, чтобы поблагодарить.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что наградит мужчину премией Тиграна Кеосаяна, размер которой составляет 1 миллион рублей. Узнав о поощрении, мужчина сказал, что пока не знает, как им распорядится.

Он также отметил, что в районе, где случился инцидент, обстановка уже стабилизировалась. В городе еще идет небольшой дождь, однако наводнения уже нет, добавил мужчина. По его словам, кафе от наводнения не пострадало.

Сильный дождь, который привел к затоплениям, начался в Махачкале 27 марта. Осадки сопровождались сильным ветром. Местные публиковали кадры, как вода проникала в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Подтопления произошли не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях. В частности, в Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка.

Из-за непогоды жители Дагестана обращались в экстренные службы свыше 100 тысяч раз. По данным на 29 марта, подача электроэнергии была восстановлена для 70% пострадавших от стихии. По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, всего было эвакуировано более 3 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи детей.