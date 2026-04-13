Форма поиска по сайту

Новости

13 апреля, 07:27

Политика

Буданов заявил о приближении Украины к "триггерному событию"

Фото: depositphotos/mariakarabella

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сообщил о приближении так называемого "триггерного события", которое может обернуться для страны катастрофой.

"Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа", – приводит РИА Новости слова Буданова.

Он не уточнил, что имеет в виду под таким событием, однако добавил, что на Украине уже происходили подобные ситуации в прошлом и приводили к серьезным проблемам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весна и лето будут очень сложными для страны в политическом, дипломатическом и военном планах.

По его словам, США с началом лета уйдут во внутренние процессы, которые связаны с промежуточными выборами. Киеву будет сложно до сентября, поскольку Вашингтон "не будет давать больше времени на этот диалог".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение.

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "175 на 175"

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика