13 апреля, 07:41

Скидку для участников СВО увеличили на рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Постоянную льготу для участников спецоперации и их семей увеличили на рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском. Теперь они могут приобрести продукты со скидкой в 15%, передал портал мэра и правительства столицы.

Льгота действует с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Спецпредложения доступны и для других категорий покупателей. С понедельника по четверг с 10:00 до 13:00 стоимость товаров снижена на 10% для всех посетителей. В эти же часы пенсионеры и многодетные семьи могут купить продукты со скидкой 15%. Для получения льготы необходимо предъявить соответствующее удостоверение. При этом если продукция участвует в другой акции, скидки не суммируются. Покупатель может приобрести ее с наибольшей льготой.

Также рынки предоставляют льготы на отдельные товары для всех посетителей по понедельникам и вторникам. Кроме того, они проводят тематические акции, приуроченные к государственным праздникам и знаменательным датам. В выходные дни рынки устраивают дегустации.

Ранее на рынках "Москва – на волне" стала доступна рыба из семейства тресковых. Там представлены в том числе минтай, пикша, сайда, навага, хек. Купить можно как целые тушки, так и разделанное филе, медальоны, стейки и порционные куски.

