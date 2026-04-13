На Западе заявили, что ЕС преждевременно обрадовался смене власти в Венгрии

Европейские страны поспешно оценили итоги выборов в Венгрии, считая поражение Виктора Орбана победой для Брюсселя. Об этом заявило швейцарское издание Die Weltwoche.

По мнению автора, ЕС рискует попасть в "ловушку", поскольку новый политический курс страны может оказаться не столь проевропейским, как ожидается. Отмечается, что смена лидера не означает автоматического сближения позиций Будапешта и Брюсселя.

В частности, речь идет о лидере партии "Тиса" Петере Мадьяре, которая одержала победу на парламентских выборах. Автор подчеркнул, что его взгляды по ряду ключевых вопросов, прежде всего по Украине, существенно расходятся с позицией Евросоюза.

"Прежде всего, он (Мадьяр. – Прим. ред.) не проукраинский. Политик неоднократно выражал, мягко говоря, скептицизм по поводу вступления Киева в НАТО и ЕС. Он даже выступает против поставок оружия в Украину", – говорится в материале.

Орбан признал поражение на выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

Новый премьер-министр Венгрии будет избран во время первой сессии парламента Венгрии нового созыва, которая пройдет в течение 30 дней со дня выборов.