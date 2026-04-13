13 апреля, 08:20

Политика

На Западе заявили, что ЕС преждевременно обрадовался смене власти в Венгрии

Европейские страны поспешно оценили итоги выборов в Венгрии, считая поражение Виктора Орбана победой для Брюсселя. Об этом заявило швейцарское издание Die Weltwoche.

По мнению автора, ЕС рискует попасть в "ловушку", поскольку новый политический курс страны может оказаться не столь проевропейским, как ожидается. Отмечается, что смена лидера не означает автоматического сближения позиций Будапешта и Брюсселя.

В частности, речь идет о лидере партии "Тиса" Петере Мадьяре, которая одержала победу на парламентских выборах. Автор подчеркнул, что его взгляды по ряду ключевых вопросов, прежде всего по Украине, существенно расходятся с позицией Евросоюза.

"Прежде всего, он (Мадьяр. – Прим. ред.) не проукраинский. Политик неоднократно выражал, мягко говоря, скептицизм по поводу вступления Киева в НАТО и ЕС. Он даже выступает против поставок оружия в Украину", – говорится в материале.

Орбан признал поражение на выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

Новый премьер-министр Венгрии будет избран во время первой сессии парламента Венгрии нового созыва, которая пройдет в течение 30 дней со дня выборов.

Читайте также


Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

