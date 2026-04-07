Цены на минтай в России выросли на 34,6% за год за счет экспорта

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

К началу апреля оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке достигла 175 рублей за килограмм, что оказалось на 34,6% выше в сравнении с прошлогодними значениями, передает "Коммерсант".

При этом с начала текущего года данный продукт подорожал на 22,4%, что стало самым значительным ростом стоимости среди основных промысловых видов рыбы.

Основной причиной такого скачка стал резкий рост экспортного спроса, особенно со стороны Китая, уверены аналитики ФГУП "Нацрыбресурс". Как пояснили в Рыбном союзе, импорт продукции в КНР за год вырос в 1,5 раза в натуральном выражении и более чем вдвое – в денежном.

Колебания цен также признали и в Росрыболовстве, связав их с изменениями на азиатских рынках. При этом другие участники рынка считают, что Пекин увеличивает закупки, опасаясь дефицита продовольствия из-за нестабильной ситуации на Ближневосточном регионе. Отмечается, что высокая стоимость минтая на оптовом рынке может повлиять на внутренний, поскольку эта рыба остается самой популярной среди россиян. По оценкам одной аналитической компании, ее доля в потреблении составляет 31%.

В целом в 2025 году реализация рыбы в натуральном выражении упала на 8%, но в денежном показала положительную динамику, увеличившись на 14%.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на данную проблему еще в прошлом году. Парламентарий указывал, что цены на рыбу растут так, что минтай "становится деликатесом".

В связи с этим депутат призвал принять комплекс мер, от логистики до регулирования экспорта. В качестве одной из них депутат предложил продавать рыбу в России по четвергам со скидкой 50%. В таком случае выгоду получат не только россияне, но и поставщики, поскольку торговля "отобьет свое" за счет роста продаж, объяснял он.