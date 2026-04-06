Пикша стала самой подешевевшей рыбой в России в 2026 году

Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в этом году. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса".

По предварительным данным, с начала 2026 года оптовая стоимость данной продукции в СЗФО (где она была выловлена) уменьшилась на 5,4%, а за 12 месяцев – на 17,5%, до 350 рублей за килограмм.

Зверев заявил, что оптовая стоимость пикши в СЗФО уменьшилась из-за наличия в регионе более мелких особей в улове. По его словам, это связано с особенностями жизненного цикла данного вида рыб и географией промысла рыбаков. В качестве еще одной причины эксперт назвал увеличение общего допустимого улова.

Президент ВАРПЭ также обратил внимание, что запасы пикши увеличились из-за урожайных поколений 2022–2023 годов. Например, в этом году рыбаки смогут выловить примерно 67 тысяч тонн пикши, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. К концу марта уже было добыто 20,5 тысячи тонн, что на треть больше, чем годом ранее.

Согласно аудиту розничной торговли, стоимость килограмма мороженой пикши в ЦФО в среднем составляет 500–900 рублей в зависимости от точки продажи и производителя.

