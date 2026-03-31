Биолог Глазков: в Москве-реке можно поймать сома, щуку, окуня и плотву

Сомы, щуки, окуни и плотва являются привычными жителями водоемов столичного региона. Их можно встретить в Москве-реке, рассказал Москве 24 кандидат биологических наук Павел Глазков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что рядом с "Москва-Сити" поймали щуку весом 9 килограммов. Чтобы ее вытянуть, рыбакам пришлось работать втроем. На это ушло почти два часа. В результате рыбу отпустили обратно в реку. Кроме того, в Пресненском районе москвичи достали сома вестом почти 20 килограммов.

"Некоторые переживают, что рыбу, выловленную в городе, нельзя есть. Однако даже если в водоеме есть какие-либо загрязнения, они остаются на поверхности, то есть в верхних слоях. Рыба обитает на глубине, где вода остается чистой", – пояснил он.

Размер улова, по мнению Глазкова, зависит от мастерства и везения. Окунь обычно попадается около 100–150 граммов, но можно выловить и рыбу весом до 1,5 килограмма. Плотва чаще всего весит примерно 150–200 граммов, щука – от 1 до 16–20 килограммов. Самым огромным считается сом, который способен вырасти в реке от 40 до 100 килограммов.

Кроме того, биолог рассказал о наживке для ловки рыбы в столице. Он отметил, что щука хорошо клюет на блесну, а в последние годы популярность обрела ловля на живца, при которой используют плотву или карася.

Однако Глазков напомнил о существовании ряда мест, где ловля рыбы запрещена. В первую очередь к этой категории относятся особо охраняемые природные территории, включая заповедники, природные заказники и памятники природы. При этом правила могут отличаться для каждой конкретной территории.

Также эксперт призвал помнить о сроках нерестового запрета, которые устанавливаются для каждого региона и типов водоемов. Например, весной этого года в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС запрещено ловить рыбу с 22 марта по 1 июня, на остальных водоемах области правило действует с 1 апреля по 10 июня.

"Если говорить о том, почему рыбалка так заинтересовала молодых в возрасте от 18 до 35–40 лет, здесь ключевую роль играет блогерское направление. В последний год появилось много инфлюэнсеров разного возраста, которые ведут каналы о ловле рыбы, за ними интересно наблюдать", – сказал биолог.

Более того, ловлю рыбы Глазков назвал единением с природой и азартом.

Ранее в Великобритании продали с аукциона атлантического тунца весом 210 килограммов. Его поймали у берега британского графства Девон на обычную удочку с леской.

Сама ловля велась с борта судна Pecheo Grande из Плимута. Этот тунец стал самым крупным из тех, что ловили в Британии в течение года.

