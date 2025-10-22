Польские рыбаки поймали сома длиной 292 сантиметра

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Polska Akademia Wędkarska

Двое рыбаков из Польши поймали сома длиной 292 сантиметра, объявив себя новыми мировыми рекордсменами. Об этом пишет Outdoor Life.

Уточняется, что Кшиштоф Пыра и Адриан Гонтаж поймали рыбу во время соревнований на водохранилище Рыбник в Силезском воеводстве. По данным СМИ, они боролись с сомом около 1,5 часа. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2023 году, когда рыбаки в Италии поймали сома длиной 285 сантиметров.

При этом журналисты считают, что Международная ассоциация спортивного рыболовства может не признать достижение поляков из-за недостаточной информации о процессе ловли трехметровой рыбы. По правилам рекорд может быть зафиксирован только в том случае, если во время поимки удилище держал только один рыбак.

Ранее бангладешские рыбаки поймали окуня-баррамунди весом 24 килограмма. Рыбу вытащили из вод Бенгальского залива вблизи города Патуакахали. Рыбаки продали ее на аукционе за 36 тысяч бангладешских така, что эквивалентно 24 тысячам российских рублей.

Уточнялось, что большие особи баррамунди встречаются теперь гораздо реже. Рыб подобного размера ловили чаще 5–7 лет назад.

