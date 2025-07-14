SCMP: рыбаки в Южной Корее выпустили в море улов тунца на 144 млн рублей

Фото: scmp.com/Yeongdeok county

Рыбаки в Южной Корее выпустили в море улов из более 1,3 тысячи голубых тунцов. Суммарная стоимость рыбы составила 2,55 миллиарда вон, что составляет около 144,5 миллиона рублей, передает South China Morning Post (SCMP).

Издание уточнило, что тунца выловили случайно на побережье округа Йондок. Сделать это удалось при помощи стационарных сетей, которые обычно применяют для ловли более мелких видов морских обитателей, например, скумбрии и кальмаров.

"Предполагается, что крупная рыба охотилась за мелкой и в итоге запуталась в сетях", – указали журналисты.

Вес каждой пойманной особи составлял от 100 до 150 килограммов, а длина достигала 1,5 метра. Рыбакам пришлось выпустить улов, поскольку годовая квота на вылов тунца в этой местности была исчерпана.

Если бы они попытались продать или выгрузить улов, их могли бы приговорить к лишению свободы на срок до двух лет или к штрафу в размере до 20 миллионов вон (около 1,134 миллиона рублей).

Ранее рыбак Шон Инг поймал в британском графстве Эссекс самого крупного сома в истории страны. Инг, приехавший на рыбалку вместе с супругой, пытался вытащить рыбу из воды больше часа. Взвешивание и замеры рыбы показали, что вес сома достигал почти 70 килограммов, а длина – 2,5 метра.