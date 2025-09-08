Гигантская туша морского существа найдена на пляже в Британии

Фото: dailymail.co.uk

Гигантская туша морского существа была найдена на пляже в британской деревне Пембри. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, неизвестное существо может быть китом. Оно появилось на берегу в ночь на понедельник, 8 сентября. Морские биологи уже начали исследование останков, чтобы установить вид и причины смерти.

Существо, предварительно, могло погибнуть из-за болезни, недоедания или загрязнения океана. По мнению ученых, такие случаи могут указывать на экологические проблемы.

Ранее в Мексике на побережье штата Южная Калифорния нашли двух сельдяных королей. Находка была сделана незадолго до землетрясения на Камчатке.

Во многих культурах выброс на берег сельдяных королей считается плохим знаком, поэтому их также называют предвестниками катаклизмов, или "рыбой судного дня". Однако японский геолог Киеси Вадацуми предположил, что рыбы могут чувствовать движение тектонических плит.

