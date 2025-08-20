NTK: в Мексике волны вынесли предвестников катаклизмов перед землетрясениями на Камчатке

Фото: ТАСС/Zuma

В Мексике на побережье штата Южная Калифорния нашли двух сельдяных королей незадолго до землетрясения на Камчатке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Сельдяные короли живут на глубине свыше 900 метров и редко поднимаются на поверхность. Во многих культурах их выброс на берег считается плохим знаком, поэтому их также называют предвестниками катаклизмов или "рыбой судного дня".

Местный житель по имени Рене Вильянуэва рассказал, что нашел рыб 1 августа, на них напала акула, после чего они оказались на мелководье на грани смерти. Причем один из сельдяных королей достигал в длину 3,7 метра. Мужчина заснял их на видео, а затем рыбы погибли у него на глазах.

"На следующий день после того, как мы нашли этих животных, в России произошли землетрясения, а по всему миру произошли цунами", – заявил Вильянуэва.

Однако у появления сельдяных королей может быть и научное объяснение. Японский геолог Киеси Вадацуми предположил, что рыбы, из-за того что обитают близко к морскому дну, могут чувствовать движение тектонических плит.

Океанолог Ирина Чубаренко предполагала, что "рыбе судного дня" приписывают ее появлению катаклизмы, так как люди не часто ее видят. Специалист отмечала, что сейчас нет достоверной информации о том, есть ли связь между нестандартными явлениями в океане и появлением сельдяного короля на берегу.

