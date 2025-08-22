Фото: 123RF/tverdohlib

В Бангладеш рыбаки поймали окуня-баррамунди весом 24 килограмма, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на новостной портал BSS.

Уточняется, что рыба была поймана в водах Бенгальского залива вблизи города Патуакахали. Позже рыбаки продали ее на аукционе за 36 тысяч бангладешских така, что эквивалентно 24 тысячам российских рублей.

Представители природоохранного движения рассказали, что большие особи баррамунди встречаются теперь гораздо реже. Рыб подобного размера ловили чаще 5–7 лет назад.

