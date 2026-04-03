Лучшую для приготовления на гриле рыбу выберут пользователи "Активного гражданина"

В проекте "Активный гражданин" предлагают выбрать рыбу, которая станет главным гастрономическим трендом весенних пикников. С 24 апреля по 11 мая она будет продаваться на рынках "Москва – на волне" со скидкой 15%, сообщил портал и правительства столицы.

Участникам голосования доступно 5 вариантов на выбор. Каждый из них отличается уникальным вкусом и особенностями приготовления, которыми поделились повара рынков "Москва – на волне". Ознакомиться с блюдами можно на странице голосования в разделе "Подробнее".

Тем, кто ценит простые и изысканные блюда, подойдет сибас. Его плотное белое мясо при приготовлении на гриле покрывается тонкой хрустящей корочкой, оставаясь сочным внутри. Для идеального результата используют легкий маринад на основе растительного масла – он помогает равномерно прогреть рыбу и не дает ей прилипнуть к решетке.

Дорадо станет отличным выбором для новичков: ее упругое мясо сохраняет форму, даже если рыбу передержат на огне. Особый вкус ей придаст мексиканский маринад из растительного масла и винного уксуса, дополненный острым чили и двумя видами паприки, которые создают насыщенный копченый аромат.

Любителям минимализма и качества подойдет стейк из лосося. Снаружи он получается румяным, а внутри – нежным и сочным. Достаточно добавить немного лимонного сока и украсить розмарином, чтобы подчеркнуть вкус рыбы.

Карельская форель хороша для приготовления на гриле целиком. Благодаря небольшому размеру ее можно запечь, нафаршировав, например, луком или лимоном. Это придает блюду дополнительный вкус и делает его более эффектным при подаче.

Те, кто предпочитает речную рыбу, могут выбрать карпа, приготовленного кусочками на шпажках. Его плотная кожа сохраняет форму даже после удаления чешуи, что важно во время жарки на открытом огне. Таким образом карп приобретает аппетитную золотистую корочку, оставаясь внутри нежным и слегка сладковатым.

Принять участие в голосовании могут пользователи "Активного гражданина" со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. За участие начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Дополнительно баллы можно получить за покупки на рынках "Москва – на волне": для этого нужно показать кассиру персональный QR-код.

