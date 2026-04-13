Силы ПВО сбили за ночь 33 украинских беспилотника над регионами РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 13 апреля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей, а также над Крымом.

В Минобороны заявили, что украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхальное перемирие. В частности, ВСУ в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии.

Атака была реализована из Покровского района в сторону населенных пунктов Гай и села Отрадного в Днепропетровской области. Все нападения были отражены. Кроме того, ВСУ использовали два БПЛА для нанесения удара по Курской и Белгородской областям. Из-за этого оказались ранены мирные граждане, в том числе ребенок.