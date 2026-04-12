Украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхального перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии. Атака была реализована из Покровского района в сторону населенных пунктов Гай (дважды) и села Отрадное, которое расположено Днепропетровской области. В результате все нападения были отражены.

Кроме того, украинские военные использовали два БПЛА для нанесения удара по Курской и Белгородской областям. Из-за этого оказались ранены мирные граждане, в том числе ребенок.

При этом российские военные строго соблюдали приказ верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина о прекращении огня в зоне спецоперации. В связи с этим солдаты оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на это, российским военным удалось сорвать четыре попытки выдвижения противника в сторону позиций ВС РФ в районах Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также Калеников в ДНР.

Путин ранее объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем военнослужащим РФ было поручено подготовиться к пресечению любых возможных провокаций со стороны противника. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. При этом он также призвал российскую сторону не наносить удары и после Пасхи.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение.

На этом фоне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что Россия рассматривает пасхальное перемирие исключительно как гуманитарный акт и проявление уважения к православным верующим на Украине. Более длительное прекращение огня позволило бы Киеву использовать его для очередной военной эскалации.

