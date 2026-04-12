12 апреля, 10:31

В МО РФ заявили, что ВСУ 1 971 раз нарушили режим перемирия с его начала

Украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхального перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии. Атака была реализована из Покровского района в сторону населенных пунктов Гай (дважды) и села Отрадное, которое расположено Днепропетровской области. В результате все нападения были отражены.

Кроме того, украинские военные использовали два БПЛА для нанесения удара по Курской и Белгородской областям. Из-за этого оказались ранены мирные граждане, в том числе ребенок.

При этом российские военные строго соблюдали приказ верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина о прекращении огня в зоне спецоперации. В связи с этим солдаты оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на это, российским военным удалось сорвать четыре попытки выдвижения противника в сторону позиций ВС РФ в районах Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также Калеников в ДНР.

Путин ранее объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем военнослужащим РФ было поручено подготовиться к пресечению любых возможных провокаций со стороны противника. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. При этом он также призвал российскую сторону не наносить удары и после Пасхи.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение.

На этом фоне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что Россия рассматривает пасхальное перемирие исключительно как гуманитарный акт и проявление уважения к православным верующим на Украине. Более длительное прекращение огня позволило бы Киеву использовать его для очередной военной эскалации.

Путин объявил пасхальное перемирие до конца дня 12 апреля

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

