10 апреля, 13:23

Песков заявил о возможности мира уже сегодня, если Зеленский примет решение

Фото: kremlin.ru

Мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если украинский лидер Владимир Зеленский примет соответствующее решение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Как мы неоднократно говорили, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира", – подчеркнул Песков.

Он также отметил, что объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне спецоперации носит гуманитарный характер. По его словам, Пасха является важным праздником как для России, так и для Украины.

Кроме того, в Кремле заявили, что ознакомились с позицией Киева. Украинская сторона, как сообщил Песков, выразила готовность поддержать пасхальное перемирие и последовать этому примеру.

Пасхальное перемирие продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову были направлены соответствующие распоряжения.

Зеленский пообещал, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. Он также призвал Москву не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи.

