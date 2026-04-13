Лавина накрыла женщину с ребенком в Дагестане

Фото: МАХ/SHOT

Лавина сошла в дагестанском селе Шайтли. Под снегом оказались женщина и ребенок, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

К месту ЧП направились спасатели. Ведомство подчеркнуло, что борт МЧС пока не удалось привлечь к работам из-за сложных метеорологических условий, однако он готов вылететь после улучшения погоды.

"Информация о происшествии уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее туристическая группа из семи человек пропала на Камчатке во время похода в Налычевском парке. Она вышла из поселка Пиначево по запланированному маршруту в конце марта.

Спустя несколько дней, находясь в районе Таловский кордон, участники группы поссорились. В результате двое туристов, у которых находились спутниковый телефон и палатка, решили пойти по другому пути, а оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Позднее они выходили на связь и сообщали, что у них все в порядке.

Затем группу, продолжившую поход, заметили в районе водопада на реке Шумной. Туристы планировали за один день добраться до Авачинского перевала, однако вскоре связь с ними прервалась. Предполагалось, что они могли попасть в пургу и потеряться.

В результате происшествия погибли двое туристов 2001 и 2003 годов рождения. Еще пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинского вулкана, а двое участников группы самостоятельно вышли к поселку Пиначево.

