07 апреля, 10:31

Тресковые рыбы представлены на рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Разные виды рыбы из семейства тресковых могут приобрести посетители рынков "Москва – на волне". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там представлены в том числе минтай, пикша, сайда, навага, хек. Купить можно как целые тушки, так и разделанное филе, медальоны, стейки и порционные куски.

В семейство тресковых входит разная рыба с белым мясом. Каждая имеет свои особенности. Наиболее популярной рыбой является треска с белым слоистым мясом. Ее можно запекать, жарить и делать на пару. К ней подходят овощи и соусы с зеленью и лимоном.

У пикши же более яркий вкус. Она подходит для запекания, жарки и тушения, сочетаясь с рисом, овощами и сливочными соусами.

Минтай с нейтральным по вкусу мясом идеален для простых блюд. Его можно жарить в кляре, делать из него котлеты или запекать. Часто подается с картофельным пюре, салатами и брокколи.

Хек немного мягче минтая и с более сладким вкусом. Он подходит для приготовления на пару и тушения. Подавать лучше с соусами и рисом.

Сайда близка к треске, имеет яркий вкус и сероватый цвет мяса. Ее можно не только жарить или запекать, но и использовать для приготовления супов.

У мяса наваги плотная текстура и сладковатый вкус. Рекомендуется пожарить ее до корочки и подать с легкими гарнирами.

Вся представленная рыба имеет свои особенности и неповторимый вкус. Благодаря широкому ассортименту рынков "Москва – на волне" горожане могут попробовать новые сочетания и блюда.

Также приобрести радужную форель, икру, готовые блюда и полуфабрикаты москвичи могут не только на рыбных рынках, но и на ярмарках. Недавно там появилась рыба из Карелии: зубатка, пикша, масляная рыба, онежский лещ, налим, щука и ряпушка. Это стало возможно благодаря соглашению о межрегиональном сотрудничестве, подписанному Сергеем Собяниным и главой республики Артуром Парфенчиковым.

Акция на свежемороженую речную рыбу пройдет на рынках "Москва – на волне"

Читайте также


городеда

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

