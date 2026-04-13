Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за перекрытий

Локальные перекрытия движения возможны в центре, на западе и юго-западе Москвы 13 апреля. В связи с этим жителям столицы рекомендовано пользоваться городским транспортом, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство предупредило, что вечером будет сложно проехать по Третьему транспортному кольцу (ТТК) и Сущевскому Валу. Средняя скорость движения может упасть до 63%, а время в пути увеличится в 2 раза.

Кроме того, в настоящее время на шоссе Энтузиастов в районе станции метро "Авиамоторная" и на Волоколамском шоссе в районе 2-го Волоколамского путепровода проходят крупные ремонтные работы, которые также влияют на движение транспорта.

Дептранс подчеркнул, что городской транспорт поможет сэкономить время и позволит не менять планы. Также жителей Москвы призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Ограничения будут действовать до середины мая.

На время работ пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами 06 от метро "Сокол" до Восточного моста и т70 от Белорусского вокзала через станции "Сокол" и "Сходненская".

