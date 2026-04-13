США, Австралия и Филиппины провели учения в Южно-Китайском море

США, Австралия и Филиппины провели совместные учения в Южно-Китайском море. Они стали вторыми в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинских военных.

Маневры прошли с 9 по 12 апреля. В них были задействованы военные корабли, истребители и разведывательная авиация. В Армии Филиппин отметили, что в учения вошли координированные операции, которые был направлены на укрепление возможностей морской обороны.

"Учения продемонстрировали углубляющееся оборонное сотрудничество трех стран и их приверженность региональной безопасности", – подчеркивается в сообщении.

От Филиппин в маневрах участвовали истребители FA-50, Австралия задействовала патрульные самолеты P-8A Poseidon, а США направили десантный корабль USS Ashland.

Учения провели в преддверии ежегодных масштабных маневров Balikatan Филиппин и США, которые состоятся 20 апреля. В этом году Япония впервые станет их полноценной участницей.

